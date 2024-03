Tutto il mondo è paese. Sala preoccupato per San Siro: "Serve accordo tra Inter e Milan. Il restyling deve interessare ad entrambe"

Se a Firenze, come sappiamo bene, il tema stadio da anni crea sempre molte polemiche, condite da tutta una serie di controversie, nelle altre città italiane la situazione non sembra cambiare. E negli ultimi mesi lo Stadio finito nel mirino di parte dell’opinione pubblica è il Meazza di Milano, da anni al centro di una trattativa tra Milan ed Inter, con sullo sfondo l’idea di progettare un nuovo impianto.

Milano come Firenze, o forse peggio..

Questo pomeriggio il Sindaco di Milano, ai margini dell’evento per i 40 anni di Affari&FInanza, ha voluto fare il punto sulla ristrutturazione di San Siro, sottolineando quanto sia importante trovare un’unione d’intenti tra i due club meneghini. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

"La settimana scorsa abbiamo incontrato WeBuild per verificare la loro disponibilità e anche la possibilità di fare in tre mesi questa analisi, sulla situazione attuale dello stadio e su un’ipotesi di lavoro che non fermi le partite, oppure in maniera minimale. In settimana intendo incontrare WeBuild e le squadre per fare il punto con loro. Credo che al di là di alcune dichiarazioni che a volte sembrano mostrare un interesse eccessivo per San Siro, se noi fossimo in grado di produrre un buon progetto, con un buon restyling, non costosissimo, credo che a loro interessi. Quindi dobbiamo solo accelerare e poi mettere le squadre in condizioni di decidere”.

Sala è netto: “San Siro non può rimanere così”

Il sindaco ha poi concluso: "Credo che anche per i milanesi questa è una storia un po’ infinita e bisogna uscirne. In più c’è il problema di conti del Comune, nel senso che se io sapessi che la cosa non interessa alle squadre non posso rimanere con San Siro così, devo cercare una soluzione, una vendita per il futuro altrimenti depaupero il patrimonio immobiliare”.