La probabile formazione della Fiorentina: è il momento di Oulai! Grosso cambia molto per dimenticare la batosta di Roma

Fabio Grosso si è presentato nella conferenza stampa della vigilia di Fiorentina-Frosinone con tanta determinazione. L'obiettivo è dimenticare preso la batosta dell'Olimpico e smuovere subito la classifica, magari esprimendo anche un gioco convincente.

Le scelte di grosso

Per farlo l'allenatore viola cambierà diversi elementi rispetto alla formazione di una settimana fa. Partendo dalla difesa la novità più importante dovrebbe essere la partenza dal primo minuto di Valdepenas, che permetto a Joao Mario di spostarsi a destra. Come centrali dovrebbero essere confermati invece Ranieri e Dragusin. A centrocampo solo un cambiamento: l'ingresso di Oulai al posto fi Fagioli in regia. L'ivoriano sarà affiancato da Ndour e Brescianini, che agiranno come mezzali, mentre Atta dovrebbe essere schierato ancora una volta come sotto punta di sinistra. Dall'altra parte agirà il fantasista argentino Mastantuono, pronto ad imbeccare il connazionale Pellegrino.

L'undici titolare

La formazione (4-3-2-1): De Gea, Joao Mario, Dragusin, Ranieri, Valdepenas, Ndour, Oulai, Brescianini, Mastantuono, Atta, Pellegrino.