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La Gazzetta dello Sport: Londra amarissima, destabilizzati da quel rigore

Redazione /
La Gazzetta dello Sport

Una serata europea da dimenticare per la Fiorentina. La netta sconfitta contro il Crystal Palace rende impossibile anche solo immaginare una rimonta nella gara di ritorno. A questo proposito La Gazzetta dello Sport in edicola oggi scrive nelle pagine dedicate ai colori viola: “Crollo Fiorentina, il Palace ne fa tre e l'eliminazione è vicina”. 

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Poca viola, Londra è amarissima” scrive la Rosea a caratteri cubitali. Il quotidiano sportivo continua poi scrivendo nell'occhiello: “Gli inglesi dominano; Mateta dal dischetto, Mitchell e Sarr firmano una vittoria indiscutibile”. 

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Nella pagina seguente la Gazzetta si concentra sulle parole del tecnico viola: “Vanoli ammette: destabilizzati da quel rigore. Loro superiori”. 

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