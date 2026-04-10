La Gazzetta dello Sport: Londra amarissima, destabilizzati da quel rigore
Una serata europea da dimenticare per la Fiorentina. La netta sconfitta contro il Crystal Palace rende impossibile anche solo immaginare una rimonta nella gara di ritorno. A questo proposito La Gazzetta dello Sport in edicola oggi scrive nelle pagine dedicate ai colori viola: “Crollo Fiorentina, il Palace ne fa tre e l'eliminazione è vicina”.
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“Poca viola, Londra è amarissima” scrive la Rosea a caratteri cubitali. Il quotidiano sportivo continua poi scrivendo nell'occhiello: “Gli inglesi dominano; Mateta dal dischetto, Mitchell e Sarr firmano una vittoria indiscutibile”.
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Nella pagina seguente la Gazzetta si concentra sulle parole del tecnico viola: “Vanoli ammette: destabilizzati da quel rigore. Loro superiori”.
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