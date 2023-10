L'ex viola Di Livio è passato da Radio Bruno per commentare il momento attuale in casa Fiorentina, soffermandosi anche sui singoli:

"Vedo una Fiorentina più matura rispetto all'anno scorso. Ora c'è il derby da non sottovalutare. La Viola deve approfittare delle squadre romane che sono un po' in difficoltà, e lottare fino alla fine, per guadagnare su ogni passo falso. Champions? Perché non crederci?".

E sui singoli: "Bonaventura sia da esempio, per tutto quello che sta succedendo in questi tempi (calcioscommesse ndr). Il tempo non passa mai se ci si allena al massimo, un esempio per i giovani. Poi ovviamente c'è anche Nico, ma non sono i soli nella rosa di Italiano".