La Fiorentina: "Al lavoro per la tutela della sicurezza e della serenità dei giocatori. Certi comportamenti non possono avere spazio"

La Fiorentina ha pubblicato sul proprio sito un comunicato dopo quanto avvenuto sui social tra alcuni tifosi viola e la famiglia di Dodô, a cui sarebbero stati rivolti messaggi minacciosi e intimidatori. Questo il contenuto della nota:

La nota

“ACF Fiorentina esprime piena solidarietà e piena vicinanza ai calciatori e alle loro famiglie, a seguito delle inaccettabili e vergognose minacce ricevute nelle ore successive alla sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Comportamenti di questo tipo non possono avere alcun posto nel calcio, né in nessun ambito della nostra società”.

La Fiorentina in contatto con i tesserati

"Il Club si è messo subito in contatto coi propri tesserati e con le autorità competenti per garantire che vengano adottate tutte le misure necessarie a tutela della sicurezza e della serenità dei giocatori, dei membri dello Staff, dei loro cari e delle famiglie coinvolte. ACF Fiorentina, nel ringraziare i tanti sostenitori che hanno già manifestato affetto e sostegno in merito a questi fatti incresciosi, ribadisce che non ci sarà mai spazio per intimidazioni, odio o violenza. Il nostro impegno nella protezione dei nostri giocatori e delle loro famiglie rimane assoluto".