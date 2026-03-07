Vanoli lascia una porticina aperta, Kean spinge ma si lavora a una Fiorentina senza Moise: fiato sospeso fino a domani

Tutti vorrebbero giocarsi lo scontro diretto di domani con Moise Kean in campo dal primo minuto e l'attaccante sta spingendo e forzando per rientrare nonostante il dolore alla tibia: Vanoli si lascia una porticina aperta, scrive La Nazione, ma è un piccolo spiraglio perché il pensiero poi va sempre in prospettiva anche ad evitare di compromettersi le uscite successive.

Intanto Kean dovrà riaggregarsi al gruppo e proverà a farlo oggi, la decisione verrà presa direttamente domani a ridosso del match ma il tecnico viola ha lavorato ad una Fiorentina senza di lui e con Piccoli titolare. La soluzione più logica, salvo segnali particolarmente illuminanti nella giornata di oggi.