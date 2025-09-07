Il procuratore di mercato Mario Giuffredi ha parlato a Radio Kiss Kiss della sfida di domenica prossima fra il Napoli e la squadra viola.

"Nella Fiorentina ho sia Ranieri che Parisi - dice Giuffredi in apertura - sarà una partita bellissima contro il Napoli. La Fiorentina ha un allenatore che ha esperienza e qualità, sarà il primo vero grande test del Napoli. Sarà una partita di grande livello, non sarà facile e sarà il vero primo test per gli azzurri”.