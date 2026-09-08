Corriere dello Sport-Stadio: Il Vanoli bis...dopo un duro confronto telefonico

Due pagine sulla Fiorentina per il Corriere dello Sport-Stadio.

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Il quotidiano sportivo apre con: “Vanoli bis, missione futuro”. Sottotitolo: “Torna il tecnico con un biennale da 1,2 milioni”. Occhiello: “La svolta in panchina nella notte tra domenica e lunedì, dopo un duro confronto telefonico tra Paratici e Grosso”. Di spalla il commento: “La scelta più logica”.

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Come cambia la squadra con il cambio in panchina: “La nuova Viola torna al 4-1-4-1”. Sottotitolo: “Vanoli ritrova 10 alfieri e 13 nuovi Due settimane fa aveva detto: ”Così si può costruire un sogno". E infine leggiamo: “Commisso, nove tecnici in sette anni”.