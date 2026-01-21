Cheddira saluta Reggio Emilia, adesso il Sassuolo può puntare tutto su un attaccante della Fiorentina

Tra le operazioni che sta portando avanti il Pisa in questo calciomercato di gennaio, c'è anche la sistemazione da trovare a M'Bala Nzola, messo rosa in maniera pubblica da parte di Alberto Gilardino.

Nzola, che si fa?

Adesso - afferma l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini - c'è da studiare la giusta destinazione, così che possa essere rilevato il prestito con diritto di riscatto concordato l'estate scorsa con la Fiorentina.

Cheddira smuove le carte

Su Nzola ci sono varie piste di mercato: una porterebbe a un ritorno allo Spezia in Serie B, ma non mancano le trattative anche in Serie A. Gli interessamenti come quelli del Cagliari e del Genoa non mancano, mentre sembra da depennare dalla lista il Lecce che in queste ultime ore ha accelerato con forza per Cheddira, che lascerebbe anche lui a metà stagione il Sassuolo, club che lo ha prelevato in prestito dal Napoli.

Altro prestito per l'ex Spezia?

E proprio il Sassuolo può essere una soluzione papabile per Nzola. Il centravanti angolano classe '96 potrebbe essere inserito proprio al posto di Cheddira come soluzione alternativa al centravanti titolare Pinamonti.