Il VAR di Crystal Palace-Fiorentina accusato di violenza sessuale. Per lui scatta l'esclusione dal Mondiale

Un caso giudiziario clamoroso che s'intreccia con l'esperienza in Conference League della Fiorentina. L'arbitro olandese Rob Dieperink, addetto VAR durante la gara d'andata tra i viola e il Crystal Palace, nei giorni successivi alla partita fu accusato di tre reati tra cui quello di violenza sessuale su un minore.

Niente Mondiale

Dieperink fu interrogato e, alla fine, le accuse caddero per insufficienza di prove. Il caso ha però avuto grande risonanza mediatica ed è costato all'arbitro il Mondiale in Usa, Canada e Messico, al quale avrebbe dovuto partecipare come membro dello staff di Danny Makkelie.