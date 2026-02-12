La Gazzetta dello Sport: Rugani, video e sedute per tornare al top
Un articolo sulla Fiorentina presente su La Gazzetta dello Sport di oggi.
Pagina 34
Il titolo del pezzo è: “Rugani, video e sedute per tornare al top La Fiorentina lo aspetta”. Sottotitolo: “Il difensore si allena e studia la manovra viola attraverso le immagini: può esserci col Pisa”.
Countdown
Articolo che inizia così: “L’attesa diventa un vero e proprio countdown perché la voglia di vedere Daniele Rugani in campo si impenna ogni volta che la Fiorentina subisce gol per errori o disattenzioni”.
