Graziani: "Chiamerò Antognoni per convincerlo a cambiare idea. Ecco quale sarà la prima missione di Paratici"

L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Antognoni deve capire che lui ha una storia meravigliosa con la maglia viola. Ci sono stati dei problemi e un distacco importante, è vero, ma il centenario è la festa della Fiorentina, non della proprietà di Commisso. Quel giorno dovrà esserci obbligatoriamente e io lo chiamerò per cercare di farglielo capire”.

“Ecco la prima missione di Paratici”

Poi ha aggiunto: “Sono molto curioso di sentire Paratici e Ferrari domani, e capire quali sono gli obiettivi e i programmi del nuovo direttore sportivo. Il suo primo impegno non è costruire la squadra, ma togliere quei contratti che al momento rappresentano un peso enorme per le casse societarie”.