L’ex difensore del Monza Giulio Donati ha parlato a Radio Sportiva toccando due temi del recente passato di casa Fiorentina, ossia quelli relativi ad Andrea Colpani e Raffaele Palladino, freschi ex viola.

‘Un bravissimo ragazzo che saprà far vedere chi è’

“Colpani è un bravo ragazzo, le stagioni non sempre vanno bene. Alla Fiorentina non è stato per grande demerito suo, ma ha avuto anche sfortuna sul piano fisico. È voglioso di riscattarsi e far vedere chi è in realtà, e saprà fare le giuste considerazioni per poter aver spazio e dimostrare ciò che vale”.

‘Se Palladino ha preso questa scelta è perchè ne era convinto’

“Il passo indietro di Palladino? È un ragazzo con tanta passione, molto preparato. Se va in un ambiente si dedica al lavoro sulla squadra giorno e notte. Se ha fatto questa scelta è perchè ne era convinto e consapevole; è un professionista di grande spessore”.