Tutto facile per l'Inter contro lo Slavia Praga: bastano 6 minuti di fuoco nel primo tempo

Anche l'Inter esce dalla serata di Champions a pancia piena: partita a senso unico a San Siro, finisce 3-0 contro lo Slavia Praga.

La cronaca della partita

L'Inter pressa alto con molta intensità, e i frutti di ciò vengono colti al 30simo: Stanek pasticcia in impostazione e regala a Lautaro che, a porta sguarnita, insacca l'1-0. Appena quattro minuti dopo è Thuram a scendere sulla sinistra, saltare l'uomo e trovare Dumfries in mezzo all'area: tap-in facile per l'olandese e 2-0, si va all'intervallo così. Al 65simo, poi, c'è un'altra fiammata di Thuram sulla sinistra, che smarca Bastoni con un bel colpo di tacco: il braccetto trova ancora Lautaro in mezzo all'area, che conclude la bella azione manovrata per il 3-0 nerazzurro.

Le altre italiane

Dopo il successo in rimonta dell'Atalanta per 2-1 contro il Club Brugge, le italiane tornano in campo domani con la Juventus impegnata in Spagna contro il Villarreal e il Napoli, che accoglierà i portoghesi dello Sporting.