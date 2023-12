"Berardi non lo vendo. A gennaio non vendo nessuno e, in base alle opportunità che si verranno a creare, vedremo come intervenire". E come dargli torto… Così l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato a un'intervista con La Gazzetta dello Sport, annunciano la permanenza in neroverde dell'esterno tanto chiacchierato anche in ambito Fiorentina, che poi ha aggiunto: “Noi ascoltiamo tutti e valutiamo. Ma a gennaio non vendiamo i giocatori importanti”.

E su Lauerientè, altro nome sul taccuino dei viola per rinforzare gli esterni d'attacco, dice: “Laurientè oggi è più centrale nel progetto di quanto lo fosse allora Boga quando fu ceduto a gennaio. E su Berardi aggiungo questo: è un ragazzo serio, un grande professionista che tiene molto al Sassuolo. In estate, dopo la mia chiusura alla cessione, non ci fu bisogno di chiarirsi: a volte il silenzio è più importante delle parole, soprattutto tra persone che si conoscono bene e si stimano come noi due".