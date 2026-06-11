Con la M come Moise e con un grande fisico: ecco il giocatore che può prendere il posto di Kean

Il suo nome, Mateo, inizia con la M, così come Moise e il suo non è un profilo a caso, ma studiato nei minimi dettagli, soppesando pro e contro.

Alter ego

E poi fisicamente non sfigura certo nel paragone con Kean che a prestanza fisica nell’uno contro uno ha pochissimi rivali. Così, Pellegrino può essere il centravanti della Fiorentina, qualora lo stesso club viola decidesse di cedere Kean.

Contenere la richiesta del Parma

I due per molti aspetti si somigliano e quindi è subito chiaro il motivo per il quale Paratici punterebbe sul ventiquattrenne di scuola Velez, scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio. Il diesse viola dovrà trovare il modo di contenere la richiesta del Parma (una ventina di milioni) e soprattutto battere la concorrenza della Premier League.