Zenga: "L'alternanza della Fiorentina? Se hai un portiere top gioca lui, punto. Poi ogni allenatore..."

L'alternanza sembra essere di casa all'interno della Fiorentina, anche per quanto riguarda il ruolo del portiere.

L'ex estremo difensore della Nazionale, dell'Inter e della Sampdoria, ora commentatore televisivo, Walter Zenga, ha rilasciato il proprio commento in merito sul Corriere dello Sport-Stadio: “Se hai un portiere top - dice - gioca lui. Punto. Buffon, per esempio, ha giocato sempre e non mi sembra che Maignan o Courtois, oppure Oblak, facciano alternanza e/o l’abbiano mai fatta. Questo ripeto vale in linea di massima se sai di poter contare su un portiere di altissimo valore, poi chiaramente ogni allenatore gestisce le situazioni a seconda delle sue esigenze”.