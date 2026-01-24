Continua l'intreccio di mercato tra Lazio e Fiorentina. Non solo Ranieri: i biancocelesti puntano un obiettivo di mercato dei viola

Sembra destinato a protrarsi l’intreccio di mercato che in questi ultimi giorni di mercato sta avvicinando Fiorentina e Lazio. Sappiamo dell’intenzione del club gigliato di trovare almeno un difensore centrale da aggiungere alla rosa a disposizione di Paolo Vanoli, dopo le tante cessioni nel reparto difensivo ma soprattutto dopo l’interesse biancoceleste per l’ormai ex capitano viola Luca Ranieri. Nelle ultime ore i rapporti tra le due squadre però potrebbero cambiare.

Il caos legato a Romagnoli potrebbe spingere la Lazio ad interferire sul mercato della Fiorentina: e non solo pensando a Ranieri

Dopo aver chiuso per le cessioni di Castellanos e Guendouzi e l’ormai prossima di Mandas, continua a muoversi il mercato della Lazio che adesso, come sottolineato parlando dell’interessamento per Ranieri, è chiaramente focalizzata sul reparto difensivo. Un ruolo sotto osservazione da parte dei biancocelesti che nelle ultime ore devono sbrigliare anche la situazione legata a Alessio Romagnoli, ormai promesso sono dell’Al-Sadd. Il giocatore sta spingendo per partire mentre il club vorrebbe trattenerlo almeno fino al termine della stagione. Il braccio di ferro è in corso, ed è per questo che la Lazio potrebbe davvero iniziare a valutare altri profili.

I biancocelesti pensano ad un obiettivo di mercato dei viola per rimpiazzare il suo ex capitano

E secondo quanto riportato poco fa da SkySport se dovesse partire l’italiano tra i nomi valutati c’è quello di Diogo Leite, seguito da vicino anche dalla Fiorentina Il portoghese ha un contratto in scadenza a fine stagione con l’Union Berlino e i biancocelesti potrebbero portare subito il difensore nella Capitale pagando un indennizzo di 2 milioni e mezzo. Nelle prossime ore sono in arrivo novità in merito.