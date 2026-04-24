Un riscatto impossibile: la Juventus si prepara a riaccogliere Rugani... e liberarsene subito

Non è un mistero che Daniele Rugani non verrà riscattato dalla Fiorentina. Un'intenzione intuibile fin da subito, con la scelta di non inserirlo in lista Uefa, avvalorata dal fatto che Vanoli l'ha utilizzato veramente pochissimo in campionato. Lontanissimi i termini del riscatto automatico: il difensore dovrebbe collezionare cinque presenze da titolare, o comunque di almeno 45 minuti, e finora siamo a due con ben poche possibilità che questo numero cresca nelle prossime cinque giornate.

Alla Juve per poco

Rugani si prepara dunque a tornare alla Juventus, ma la sua permanenza in bianconero non durerà molto. Come riporta Tuttosport, infatti, la dirigenza bianconera è già al lavoro per trovare una nuova sistemazione a Rugani, ormai completamente fuori dai piani di Spalletti.