Graziani: "Pioli deve trovare il suo undici titolare. Fiducia a Comuzzo!"

L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani, durante le trasmissione di RTV 38 ha

parlato del periodo della squadra viola e delle incomprensioni nate fra Edin Dzeko e il tecnico Stefano Pioli.

Il botta e risposta

"Quelle sono cose che devono restare nello spogliatoio - ha detto Graziani riferendosi al botta e risposta fra i due tesserati viola - Si parla in privato, negli spogliatoi, e si discute di tutte le questioni che vanno o in questo caso di quelle che non vanno. Pioli ha detto che se Dzeko vuole sa dov'è il suo ufficio? Ha ragione lui".

Fiducia a Comuzzo

Il campione del mondo del 1982 ha poi parlato del giovane difensore della partita contro il Bologna e del giovane difensore viola Comuzzo: "Se dai fiducia a Comuzzo non sbagli perchè è una sicurezza, Anche se Pablo Mari oggi sembra quello di cui Pioli si fida di più rispetto agli altri. Contro il Bologna la Fiorentina deve giocare per vincere. Se giochi solo per non perdere rischi che ti giri storto. Se devo dare un consiglio a Stefano gli direi solo di trovare una formazione di titolari e puntare su quelli senza stare a togliere fiducia a chi gioca".