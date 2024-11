L'esterno dell'Inter Federico Dimarco ha parlato prima in conferenza stampa e poi a Sky Sport alla vigilia della partita di Champions League contro il Lipsia. Queste le sue parole: “Qua di energie da risparmiare ce ne sono poche. Sono tutte partite difficili, dal Lipsia domani fino alla Fiorentina domenica”.

E ancora, sulla Serie A: “E' vero che tante rivali si sono rinforzate, altrimenti non ci sarebbero state così tante squadre in pochi punti in vetta. L'Inter è forte e deve affrontare tutte le competizioni allo stesso modo e sa che tutte le competizioni sono importanti”.