Il giornalista di Mediaset Sandro Sabatini ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno, intervenendo sulla partita contro la Juventus e sulla situazione attuale della squadra e della società viola.

Una partita drammatica

"La partita contro la Juventus è drammatica! Mica per il possibile risultato, ma perché è la sfida in cui la squadra deve cambiare, per forza. Serve spirito e grinta. Se non hai queste cose contro i bianconeri sarà un disastro".

La Fiorentina rischia

“La Fiorentina ha molti doppioni in rosa, soprattutto a centrocampo. E poi c'è Gudmundsson che ancora è un bel mistero per i viola. Pioli non era più quello che Firenze aveva conosciuto anni fa. Umanamente è stata una delusione perché come fai a non renderti conto della figura che stai facendo fare alla squadra? Vanoli? E chi dovevi prendere? Ha fatto bene in passato, ma la Fiorentina quest'anno rischia veramente tantissimo”.