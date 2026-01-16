La Fiorentina spinge per Fabbian. Si lavora per un accordo sulla formula, il Bologna mette i paletti

La Fiorentina, nonostante l'arrivo di Brescianini, è al lavoro per regalare a Paolo Vanoli un altro centrocampista. Il preferito della società viola è il bolognese Giovanni Fabbian.

La trattativa

Il centrocampista cresciuto nel settore giovanile dell'Inter è uno dei fedelissimi di Italiano, eppura la società felsinea non lo ritiene incedibile. Per il classe 2003 il Ds dei rossoblù Sartori chiede una cifra vicina ai 16 milioni di euro. Di certo non spiccioli, soprattutto per il mercato di gennaio. La Fiorentina però, seguendo quella linea già tracciata per gli altri arrivi, vorrebbe acquistare Fabbian con la formula del prestito con diritto di riscatto. La sensazione è che il Bologna possa accettare il prestito, ma solo con la garanzia dell'obbligo di riscatto.

L'incontro

Sono ore di profonda riflessione sia per il Bologna, che si priverebbe di un giocatore importante e da rimpiazzare. Non è escluso che domenica possano arrivare novità importanti; la partita fra le due squadre potrebbe rivelarsi l'appuntamento perfetto per discutere del centrocampista.