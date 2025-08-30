Pioli: "Abbiamo 4-5 squadre davanti, ma vogliamo l'Europa. La nostra alchimia ci permette di andare oltre i nostri limiti"

Alla vigilia della trasferta di Torino, il mister della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport riguardo alla stagione in corso e agli obiettivi che si è posto.

“Il ruolo della Fiorentina è quello di cercare di essere competitiva in ogni singola partita, l'obiettivo è quello di centrare un posto in Europa. La Fiorentina deve avere questo obiettivo, sappiamo che le difficoltà saranno tante e che i nostri rivali sono molto agguerriti”:

E poi: "Probabilmente ci sono 4 o 5 squadre di livello superiore, ma è altrettanto vero che bisogna credere in quello che si fa e lottare con decisione per i nostri obiettivi, perché siamo una buona squadra e dobbiamo trovare l'alchimia migliore possibile anche a livello morale e caratteriale che ci può permettere di andare anche al di là di quelli che possono essere i nostri limiti".