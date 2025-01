Renzo Contratto, ex difensore della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno del momento della squadra di Palladino e di alcuni singoli della rosa. Queste le sue parole: “Comuzzo fino ad ora ha fatto bene, ma ora si deve confermare. Mi viene da pensare a giovani come Kayode. Quando si è presentato aveva tutta un'altra prospettiva rispetto a adesso. Ora sembra in uscita. Comuzzo mi piace molto, ma lo vedo un po' involuto. Ci saranno sicuramente anche le pressioni di una piazza come Firenze.

A un certo livello bisogna essere consapevoli che queste pressioni ci sono. Tutti vogliono giocare, ma questa cosa va meritata con gli allenamenti. Il mercato aperto distrae? Se vuoi andare via devi fare bene, faccio fatica a pensare che siano distratti. Perché se fai male non ti prende nessuno".