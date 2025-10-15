Mandragora e la Fiorentina ancora insieme: tutto fatto per il rinnovo di contratto

Rolando Mandragora e la Fiorentina ancora insieme. Come riporta l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, ormai manca solo l'annuncio ufficiale per il rinnovo di contratto del centrocampista viola, la cui permanenza era stata in dubbio durante l'estate.

Unica soluzione

La verità - scrive Pedullà - è che pur essendo stato accostato a diversi club, Mandragora non ha mai trovato riscontri concreti e così alla fine l'unica strada da percorrere per lui è rimasta quella di trovare un accordo con la Fiorentina. Così è stato: il rinnovo si farà e Mandragora continuità a vestire la maglia viola.