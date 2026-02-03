Vicino a Fiorentina e Lazio, ma alla fine Diogo Leite è rimasto a Berlino. Ci pensa il Borussia Dortmund, ma la pista Italia non è chiusa

Si è parlato a lungo di Diogo Leite in ottica Fiorentina, con il difensore classe 1999 che alla fine è rimasto all'Union Berlino e andrà in scadenza di contratto.

Situazione apertissima

Il suo nome è stato accostato anche alla Lazio, ma la sua situazione è ancora completamente aperta. Il calciatore ha deciso di prendersi il tempo necessario per valutare le opportunità che il mercato offrirà nei prossimi mesi. Una scelta fatta anche alla luce di un piccolo infortunio dal quale il giocatore sta attualmente guarendo, fattore che lo spinge a concentrarsi prima sul pieno recupero e poi sul suo futuro.

Tante opzioni per lui

Le attenzioni nei suoi confronti non mancano, soprattutto in Germania. Diversi club di Bundesliga stanno monitorando la situazione in vista di giugno e tra questi figura anche il Borussia Dortmund. Anche in Italia la pista resta calda: negli ultimi giorni del mercato invernale la Roma aveva chiesto informazioni su Leite, senza però andare oltre. Lo riposta Sky Sport.