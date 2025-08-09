Spunta la suggestione brasiliana per Ikone: l'esterno della Fiorentina ritroverebbe un suo direttore sportivo del passato

Arriva una richiesta direttamente dal Sudamerica per l'esterno della Fiorentina Jonathan Ikone, non convocato nel ritiro viola in Inghilterra. Secondo alcune fonti brasiliane il Vasco da Gama avrebbe messo nel mirino il giocatore classe 1998, avviando già i primi contatti per intavolare una trattativa. Il club di Rio De Janeiro sembra interessato a rinforzare il proprio attacco con un giocatore di esperienza europea, e Ikone potrebbe essere la scelta ideale.

Ikone ritroverebbe l'ex ds del Lille

L'interesse del Vasco da Gama non è casuale: Ikone ha infatti già lavorato in passato con l'attuale direttore sportivo del club, Admar Lopes, ai tempi del Lille. La connessione tra i due risale all'esperienza insieme in Ligue 1, dove Ikone ha vissuto uno dei periodi più brillanti della sua carriera, culminato con la vittoria del campionato francese nel 2021.

E con la Fiorentina…

Questa intesa potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella buona riuscita della trattativa. Ricordiamo che l'accordo che lega Ikone alla Fiorentina scadrà il prossimo anno.