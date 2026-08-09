Poche giocate per entusiasmare il Viola Park: Valdepenas è già on fire. Ma la vera sorpresa è Viery

Sono sempre cambiamenti delicati quelli che riguardano la difesa, sarà per questo che Paratici è partito proprio dal reparto arretrato per avviare la sua rivoluzione. Prima di tutto la coppia di centrali: Dragusin-Viery, per i quali la Fiorentina ha messo sul piatto quasi quaranta milioni. E il brasiliano la sorpresa più piacevole, secondo La Nazione: non solo fisico ma anche doti tecniche e grande attenzione. Senza dimenticare la duttilità che potrebbe vederlo in emergenza anche da terzino bloccato.

Primi applausi per Valde

Sono bastati pochi minuti, poche giocate, per attirare gli “oohh” del pubblico a Victor Valdepenas: canterano del Real Madrid, arrivato però a titolo definitivo a Firenze, a differenza di Mastantuono. Anche lui è è spendibile in più posizioni ma ha già fatto intendere di trovarsi molto a suo agio a sinistra, dove può spingere di fisicità e potenza. In attesa del mercato e del rientro di Parisi, il titolare è lui.