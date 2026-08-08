Tra le nuove frecce viola c'è anche Valdepeñas: l'intuizione dell'area scouting e dei margini di miglioramento "enormi"

Quella di due giorni fa è stata la prima da titolare anche per Victor Valdepeñas, stessa provenienza di Mastantuono ma ancora tutto da scoprire, perché appena affacciatosi al calcio dei grandi. L'impressione però, come scrive il Corriere Fiorentino, è che il ragazzo sia tutto fuorché un elemento da vivaio ma anzi, già pronto a imporsi in Serie A: fisicità, accelerazioni e tecnica, come da classico prototipo del calcio spagnolo.

Il contributo dello scouting

Per arrivare a Valdepeñas è stata decisiva un'intuizione dell'area scouting, benché il Real Madrid non sia propriamente una realtà sconosciuta ma parliamo pur sempre di un classe 2006 con una sola presenza all'attivo tra i grandi. I margini di miglioramento vengono definiti come “enormi”: con lui, Joao Mario e Jimenez, Grosso sta ridisegnando le fasce difensive, in attesa dell'addio di Dodo.