A rappresentare l'Udinese c'è il dt Gianluca Nani che ha commentato così la pessima sconfitta friulana contro la Fiorentina:

"Non è per colpa dell’espulsione che abbiamo perso, ci ha aggiunto una difficoltà in più però se sei una squadra forte, non può essere un rosso a farti fare una prestazione così. Dobbiamo essere bravi a individuare le nostre responsabilità andando al di là degli episodi negativi. Sono qui a rappresentare il nostro rammarico come società, speravo di fare un regalo di Natale ai nostri tifosi.

L’avevamo iniziata anche bene nei primi 6 minuti poi l’episodio ha dato forza a loro, sono una squadra forte. La Fiorentina è un gigante che dorme ma se si sveglia è una squadra costruita per l’Europa League se non qualcosa di più. Dicevo prima della partita che è vero che sulla carta ci dava buone opportunità ma le partite cambiano su episodi così. E quindi succede questo. La prestazione però non è stata all’altezza, al di là del fatto che eravamo in 10. Deve essere uno spunto per crescere e migliorare".