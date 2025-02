Il procuratore sportivo Giocondo Martorelli ha parlato a TMW Radio, commentando anche un paio di affari di mercato che hanno visto interessata la Fiorentina.

“Zaniolo è arrivato sei mesi in ritardo a Firenze. È cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, lo conosco bene, un ragazzo d'oro. A Bergamo ne parlano bene, si è fatto trovare pronto, è cambiato come atteggiamento. Quando lo incontrai poco tempo fa gli dissi che aveva fatto una scelta non giusta, perché a Firenze avrebbe avuto più chance di giocare da titolare. Ha trovato poco spazio in una squadra già rodata e con certe gerarchie. Penso poi che per Biraghi il Torino sia una scelta giusta, rimanere a Firenze e non essere nemmeno convocato non era positivo".