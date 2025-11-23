Corriere dello Sport-Stadio: più Fiorentina che Juve

In edicola questa mattina il Corriere dello Sport - Stadio tratta la gara tra Fiorentina e Juventus, terminata 1-1 al Franchi. Il noto quotidiano mette in luce tutta la grinta di Kean in prima pagina, titolando: “La strada giusta”, con sottotitolo: “Fermata la Juve, per la Viola è un pari in rimonta”.

“Più Viola che Juve”

Alle pagine 2 e 3 viene analizzata la gara a trecentosessanta gradi. “Più Fiorentina che Juve”, azzarda il titolista del CdS, con un bellissimo 7,5 di voto assegnato a Kean. “Vanoli e Lucio, il lavoro è tanto” è invece il titolo del commento di spalla di Alberto Polverosi.

“Pali e cuore”

Alle pagine seguenti, il focus torna su Kean. “Pali e cuore”. “Era importante. Sta a noi adesso andare avanti”. Nel frattempo, in casa Juve c'è grande amarezza: “Troppi errori” e ancora “Una squadra scolastica, ora va alzato il livello”.