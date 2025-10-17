Ritorni: "La Fiorentina ha preso dal Brescia un terzino di grande talento. Croci? Nei prossimi anni ne sentiremo parlare"

Chief Scouting per la VigoGlobalSport, Andrea Ritorni - che tra i calciatori in gestione ha anche l'ormai ex Fiorentina Michael Kayode - ha parlato a TMW di due giovani promesse che stanno vestendo la maglia delle giovanili viola.

Paolo Paris

“Paolo Paris - ha detto Ritorni - è arrivato dal Brescia. E' un classe 2010, terzino, braccetto e quinto in una difesa a cinque. In fase di spinta è molto forte e ha grandi numeri, l'anno scorso ad esempio ha segnato 7 gol. Anche quest'anno ha già sfornato diverse reti e assist. Lo ritengo un giocatore di grande prospettiva”.

Federico Croci

E poi su Croci: “Lui è un classe 2009 e si alterna tra Under 18 e Primavera. Parliamo di un esterno di centrocampo che predilige giocare a piede invertito, ha un talento enorme nell'uno contro uno oltre che un grande fiuto del gol. Nei prossimi anni ne sentiremo sicuramente parlare”.