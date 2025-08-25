Il giornalista vicino ai temi di casa Fiorentina Stefano Cecchi ha parlato a Radio Bruno per dire la sua sull'esordio viola a Cagliari e sugli ultimi giorni di mercato estivo.

La partita di ieri

“Non è stata una grande Fiorentina a Cagliari, qualcuno ha rivisto l'ombra di Palladino perché faticavamo ad arrivare in porta nel primo tempo. Però secondo me non è così. La squadra di Pioli vuole giocare palla a terra e arrivare a Kean senza lancioni. Ieri è mancato il centrocampo. La giudico una squadra tra Italiano e Palladino, ma iniziare ora a dargli addosso sarebbe un errore clamoroso”.

Sul mercato

“Piccoli mi piace come giocatore, è un acquisto che porta ambizione. E' inevitabile quando spendi 27 milioni per un co-titolare. Detto questo, io non avrei investito quei soldi in quel reparto. Manca una pedina a centrocampo, ma Pioli sta puntando su Fagioli come regista. Servirà tempo, ma se lui lo vede lì allora prenderei una mezzala. Io al Gudmundsson di ieri do la sufficienza. Gioca con un'intensità diversa e se si spegne lo fa con tutta la squadra. Ieri si è abbassato spesso per aiutare la manovra”.