La bellezza di essere giovani chiede di essere protetta: punti contro il Como per evitare la depressione di un gruppo ancora verde

La Fiorentina è chiamata a una risposta chiara dopo il brutto passo falso di Genova e l'obiettivo obbligatorio diventa la conquista di punti contro il Como.

La priorità

Come riporta il Corriere Fiorentino, la priorità di oggi è evitare che le difficoltà finiscano per pesare su una squadra ancora giovane e da questo punti di vista un'altra sconfitta potrebbe pesare tantissimo sul morale del gruppo.

Contro Fabregas

Per questo il ko di Genova dovrà restare un episodio isolato, magari condizionato da una pausa gestita male e da alcune decisioni poco convincenti. Contro il Como, sicuramente un avversario più maturo e organizzato del Grifone, servirà recuperare l’aggressività vista a Venezia e in alcuni momenti contro il Napoli, evitando in primis partenze sottotono.

I precedenti fanno paura

I precedenti non aiutano: finora Fàbregas ha sempre vinto a Firenze, ma le prossime sfide casalinghe con Como e Atalanta impongono alla compagine gigliata di provare la risalita verso zone di classifica più tranquille.