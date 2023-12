Lo scouting dà (Kayode), lo scouting... toglie! Gasperini pronto a puntare forte su un giovane difensore scartato dalla Fiorentina

Stasera l'Atalanta scenderà in campo contro il Rakow già certa dell'accesso agli ottavi di finale di Europa League, visto l'ormai primo posto consolidato. E questa potrebbe essere la serata dell'esordio di un giovanissimo nerazzurro: il centrale classe 2003 Tommaso Del Lungo.

Il difensore dell’Under 23 di Modesto, da tempo molto apprezzato da mister Gasperini, dovrebbe debuttare questa sera all’ArcelorMittal Park di Sosnowiec. Del Lungo da ragazzino fu scartato dalla Fiorentina, società con cui aveva svolto parte del percorso giovanile. Dai viola non era ritenuto pronto, forse anche per via di una fisicità che si mostrava tardiva rispetto a molti altri dei coetanei. Da lì il ritorno dei dilettanti e le nuove opportunità, offerte prima dalla Cattolica Virtus e poi dal Grassina, fino ad approdare alla Dea.

E se la Fiorentina si sta godendo lo “scarto” della Juventus Michael Kayode, l'Atalanta punta forte su quello viola Del Lungo. Lo scounting dà, lo scouting toglie…