Chiesa nuovamente protagonista con la maglia del Liverpool: il video dell'intervento che ha salvato i Reds contro il Sunderland

Durante l’ultimo turno infrasettimanale di Premier League c’è un ex viola che è tornato a far parlare di se. Stiamo parlando proprio di lui: l’ex esterno di Fiorentina e Juventus Federico Chiesa. L’ala italiana si è reso protagonista nell’ultima sfida casalinga del suo Liverpool contro il Sunderland, senza dover però ricorrere a segnare.

Chiesa salva il Liverpool: l'ex viola nega la vittoria in extremis al Sunderland

Il classe ’97 infatti non è salito alle cronache per un gol segnato, ma per un gol negato agli avversari. Grazie infatti ad un suo ripiegamento difensivo, e alla compartecipazione di Allison, il Reds hanno evitato l’ennesima sconfitta casalinga. Ad esaltare il temperamento e la voglia dell’ex viola è stato anche il tecnico del Liverpool Arne Slot, che ha parlato di lui cosi a fine partita:

Slot: “Si è sacrificato e non è da tutti”

"La cosa positiva di Fede è che avrebbe potuto pensare: ‘Ah, non c’è più niente da fare, sono così lontano dalla situazione’. Ma ha continuato a scattare, Alisson lo ha spostato verso l’esterno e di conseguenza Fede ha potuto salvare la palla sulla linea. Il pareggio credo fosse il minimo che meritassimo e il minimo che meritava anche il suo gesto. Ha salvato una sconfitta. Si è sacrificato e non è da tutti”.

