Gonzalez c'è, Mina stop, Ikone...

Per la Fiorentina si avvicina l'impegno interno di campionato contro l'Atalanta.

Un match che i viola affronteranno con in campo Nicolas Gonzalez, nonostante il suo ritorno dall'Argentina a ridosso del match e i 150 minuti giocati con la propria nazionale.

Intanto per Mina non arrivano grandi notizie anche se già sapevamo che i viola non avrebbero potuto contare su di lui per un po'. Tempi di recupero tra i 30 e i 45 giorni per lui a seguito del KO arrivato con la Colombia.

Anche per Ikone non dovrebbe esserci niente da fare. Ormai è più di un mese che non è al meglio a causa di una botta ricevuta nell’amichevole a Newcastle.