Corriere Fiorentino: Fra club e comune dialoghi costanti per il Franchi
“Nel segno di Rocco” intitola il Corriere Fiorentino in prima pagina dopo la vittoria della Fiorentina sul Bologna a poche ora dalla scomparsa del suo presidente.
Pagine 2-3
Sulla stessa falsariga il titolone principale di pagina 2: “Vittoria di cuore dedicata a Commisso. Degni di lui”. A pagina 3 il Corriere si concentra sui miglioramenti degli undici di Vanoli: “Gol, applausi, punti. Ora la squadra gioca e scala la classifica”.
Pagine 4-5
Il Corriere Fiorentino dedica poi spazio alle celebrazioni in memoria del presidente viola: “L'ultimo saluto a Commisso nel suo New Jersey. Una cerimonia in Duomo a Firenze”. Infine a pagina 5 alcune rivelazioni sul Franchi: “Ipotesi project financing tra club e comune: dialoghi costanti”
