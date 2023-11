Ottima prova di Bonaventura nella vittoria dell'Italia, firmata (anche) dalla doppietta di Chiesa. Ora la sfida decisiva con l'Ucraina

Questa sera la Nazionale italiana era impegnata in una delicatissima gara di qualificazioni europee contro la Macedonia del Nord. Gli Azzurri, con il giocatore della Fiorentina Bonaventura titolare, hanno giocato un primo tempo perfetto chiudendolo sul 3-0 con il gol di Darmian e la doppietta di Chiesa. Nel mezzo, anche un rigore (l'ennesimo) fallito da Jorginho.

Nella ripresa la Macedonia ha accorciato le distanze, poi Bonaventura ha avuto una grande occasione per segnare da pochi passi ma Barella gli ha tolto il pallone al momento del tiro. Jack ha lasciato il campo al 61' per fare spazio a Frattesi, e tredici minuti dopo la Macedonia ha riaperto tutto con il secondo gol di Atanasov. Un po' di paura dunque per l'Italia, che però ben presto ha rimesso a posto le cose con la rete di Raspadori e il definitivo 5-2 firmato El Shaarawy.

Con questa vittoria l'Italia appaia l'Ucraina al secondo posto nel girone, e sarà quindi decisivo lo scontro diretto di lunedì a Leverkusen. Agli Azzurri basterà un pareggio per qualificarsi direttamente agli Europei, come seconda alle spalle dell'Inghilterra.