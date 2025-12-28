Dura solo sei mesi l'esperienza di Nicolussi Caviglia a Firenze? Un club di Serie A si fa vivo per il centrocampista viola

Nicolussi Caviglia è stato una degli acqusti più importanti del mercato estivo. La cifra non era stata così elevata, ma il giocatore ex Venezia era il prescelto di Pioli per gestire e dare equilibrio al centrocampo viola.

Possibile partenza

Il classe 2000 cresciuto nel settore giovanile della Juventus non ha però mai inciso. Anzi, quando sceso in campo, le prestazioni sono state sempre insufficienti. Il mercato di gennaio viola si prospetta molto caldo, con diverse entrate, ma soprattutto uscite. Uno degli indiziati a partire è proprio Nicolussi Caviglia.

Il club interessato

Il giocatore, nonostante i mesi difficili a Firenze, ha ancora molti estimatori in Serie A. Come riporta il Corriere dello Sport infatti, il Cagliari sarebbe interessato al mediano di Aosta. Gli isolani hanno bisogno di un mediano capace di impostare e dare ordine alla squadra, e la loro scelta sembra essere ricaduta sul centrocampista viola.