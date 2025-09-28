La rivalità fra Pisa e Firenze si accende questo pomeriggio. Il vero derby della Fiorentina

Nella Toscana dai mille campanili a confrontarsi sono oggi Pisa e Firenze. E non stupisce che dopo un’attesa lunga 34 anni la gara odierna rappresenti un vero e proprio evento, specie nella massima serie dove i nerazzurri hanno militato in rarissime occasioni. Così esordisce questa mattina il Corriere Fiorentino.

Un vero derby

La rivalità tra i cittadini della torre pendente e quelli di Ponte Vecchio non solo affonda le proprie radici nel passato, ma quando si è tramutata in partite sul rettangolo verde ha sempre regalato emozioni e scintille. Grande attesa dunque a Pisa, ma quello contro i nerazzurri è sempre stato considerato l’unico derby degno di tale nome per la Fiorentina.

Precedenti… (s)favorevoli?

Anche se ufficialmente la tifoseria organizzata viola ha annunciato che diserterà lo stadio per il caro biglietti, l’arrivo di sostenitori della Viola tiene alta l’attenzione sul fronte dell’ordine pubblico dopo decenni in cui gli sfottò sono stati solo a distanza. L’ultimo incrocio in Coppa Italia Serie C, quando al Franchi la neonata Florentia Viola nell’agosto 2002 fu sconfitta 1-0 dal Pisa con il gol di Frati sotto il settore ospiti. All’Arena Garibaldi l’ultima volta fu nell’ottobre 1990, 4-0 viola con la doppietta di Kubik e i gol di Fuser e Di Chiara, ricorda il quotidiano.