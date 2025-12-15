Lo spettro della B che incombe anche sul mercato: ma chi ci vuole venire in una Fiorentina ad anni luce dalla salvezza?

Il mercato di gennaio vissuto come panacea di tutti i mali, come oasi in un deserto di disperazione ma che a differenza di tante altre volte, stavolta potrebbe essere un'impresa quasi titanica. Non tanto trovare i calciatori giusti, riuscito quasi mai in questi sette anni, ma trovarne semplicemente di disposti a sposare la causa. La Fiorentina è ultima da sola, a -4 dalla 19esima e a -8 dalla salvezza, con margini di peggioramento da qui a inizio mercato.

Il presidente, stando alle parole che abbiamo letto su La Nazione, continua a raccontare una realtà parallela e non è ormai più (e da tempo) una fonte attendibile a cui attingere. La squadra deve salvarsi da sola e non ne è in grado ma, per tornare al mercato, è complesso immaginare chi possa voler rischiare di macchiarsi la carriera, associandosi al baraccone che gestisce il ‘calcio’ a Firenze.

Qualche prestito? Qualche calciatore fermo da mesi (grande specialità del team di Pradè)? Qualche supplica al procuratore di turno? Convincere calciatori a unirsi ad una zattera in balìa delle onde sarà complicato almeno quanto salvarsi.