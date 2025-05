Da poco terminata la partita di San Siro tra Inter ed Hellas Verona, con la vittoria dei nerazzurri di misura sui veneti. Decisivo per il risultato un rigore assegnato alla squadra di casa al 9' del primo tempo, con Asllani che ha realizzato il gol decisivo per la sfida. Fallo commesso da Valentini, difensore viola in prestito al Verona, per un tocco di braccio poi rilevato dal VAR.

L'Inter rischia ma strappa i tre punti senza diversi top in campo. Punti fondamentali che tengono viva la corsa scudetto, con il Napoli ancora a +3.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 77, Inter 74, Atalanta 65, Juventus 62, Bologna 61, Roma 60, Lazio 60, Fiorentina 59, Milan 54, Como 45, Torino 44, Udinese 44, Genoa 39, Cagliari 33, Verona 32, Parma 32, Lecce 27, Venezia 26, Empoli 25, Monza 15