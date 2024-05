Saccardi: "Progetto del nuovo Franchi nato male e sta proseguendo peggio. E ora ci si stupisce che la Fiorentina ipotizzi una richiesta danni?"

Dopo le parole spese dal presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, in tema rifacimento dello stadio, la candidata alla poltrona di sindaco di Firenze Stefania Saccardi si pone sulla stessa lunghezza d'onda del numero uno viola.

“Nato male e sta proseguendo peggio”

“Non da oggi diciamo che il progetto dello stadio è nato male e sta proseguendo peggio – ha dichiarato Saccardi – Intanto abbiamo sempre detto che gli stadi non si fanno con i soldi pubblici, che mancano 100 milioni per completarlo, che il progetto era incompleto e non dava certezze sul luogo in cui la squadra avrebbe giocato”.

“C'era da aspettarsi una richiesta danni”

E inoltre: “Da qualche giorno il governo ci ha detto che a Firenze non vedremo gli europei per colpa dell’incertezza sullo stadio. Ora ci si stupisce che Fiorentina ipotizzi una richiesta danni? C’era da aspettarselo”.