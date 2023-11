Il calciatore della Fiorentina Josip Brekalo è intervenuto a Sky, in vista della partita di domani contro il Cukaricki. Ecco cosa ha detto: “Siamo primi nel girone, andare a vincere questa gara è una grande opportunità. Non siamo felici della situazione attuale, né delle ultime tre sconfitte in campionato. Siamo comunque sicuri che meritiamo di più e che arriverà ancora il nostro momento”.

Su cosa manca: “Ci mangiamo tutti troppi gol. Che abbiamo qualità è sicuro e non si discute, ma probabilmente ci vuole più grinta da parte di tutti”.