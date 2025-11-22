La probabile formazione della Fiorentina: Kean torna dal primo minuto. Sulla fascia sinistra tocca ancora a Fortini

Un ultimo posto in classifica da abbandonare il prima possibile e una partita che non è mai come tutte le altre. Contro la Juventus di Luciano Spalletti il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli sembra intenzionato a riproporre un 3-5-2 con poche modifiche rispetto a quella vista, prima della sosta, a Genova.

Sulla corsia destra Fortini, mentre in attacco…

In porta ci sarà De Gea, e la linea difensiva sarà composta da Pongracic, Pablo Marì e Ranieri, con quest’ultimo in ballottaggio con Viti. Sulle corsie esterne agiranno Dodô e Fortini, dato che Gosens è ancora ai box per infortunio. A centrocampo con tutta probabilità ci saranno Mandragora, Nicolussi Caviglia e Sohm, con Fagioli che partirebbe così ancora dalla panchina. In attacco è pronto il duo formato da Gudmundsson e il recuperato Kean, il quale tornerebbe titolare a discapito di Piccoli che contro il Genoa aveva giocato al suo posto e messo a segno il gol del momentaneo vantaggio.

La probabile formazione viola

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodô, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Fortini; Gudmundsson, Kean.