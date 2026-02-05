Antonelli: "Dispiaciuto per Nicolussi Caviglia, che resta un nostro patrimonio. A Firenze solo un periodo complicato"

Questo pomeriggio il direttore sportivo e General Manager del Venezia Filippo Antonelli, in conferenza stampa ha avuto modo di analizzare e commentare la sessione di mercato invernale condotta dai lagunari. E tra i tanti temi discussi c'è stato anche il trasferimento al Parma dell'ormai ex centrocampista della Fiorentina, ma di proprietà del Venezia, Hans Nicolussi Caviglia.

“In estate abbiamo inserito giocatori funzionali al nostro piano tecnico scegliendo un allenatore esperto e vincente come Giovanni Stroppa, e a gennaio abbiamo solo aggiustato una base solida. Abbiamo inserito Farji, Dagasso e Lauberbach, tre giocatori che, a mio avviso, possono dare un contributo concreto al percorso attuale e al futuro del Venezia".

"Abbiamo scelto di acquistare molti giovani da valorizzare"

Ha anche aggiunto: "Abbiamo anche acquistato giovani talenti come Mariani, Ligue, Lamine Fanne e Panada, girati in prestito per permettere loro di crescere, maturare, giocare con l'obiettivo di ritrovarli pronti per il Venezia del futuro. Lo stesso vale per Fila, Condé e Altare, che per motivi diversi avevano bisogno di continuità e spazio per recuperare dimostrando il proprio valore. A tutti loro va il nostro in bocca al lupo per una seconda parte di stagione importante, perché ogni crescita individuale è una crescita anche per il Venezia”.

“Nicolussi Caviglia a Firenze ha avuto una stagione complicata, Il Parma lo ha voluto fortemente”

Menzione speciale per l’ex centrocampista della Fiorentina Nicolussi Caviglia: “Un pensiero particolare va a Nicolussi Caviglia, un nostro patrimonio tecnico ed economico. A Firenze, in una prima parte di stagione complicata, non ha avuto modo di esprimersi al suo livello trovando poca continuità, e la scelta di trasferisti al Parma è nata proprio dalla volontà di dargli spazio per tornare ai livelli che aveva mostrato lo scorso anno con la nostra maglia. In caso di permanenza in Serie A potrà essere riscattato dal Parma”.