Su La Nazione di oggi si auspica che la prossima settimana sia quella decisiva sul tema dello stadio ‘Artemio Franchi’. Saranno giorni di incontri e confronti, e di udienze in tribunale. In primis dovrà svolgersi quello sulla capienza definitiva dell’impianto per la prossima stagione, con lo spinoso caso del settore ospiti che rimane ancora tutto da chiarire.

Incontro in programma per la Fiorentina

La domanda è la seguente: i tifosi delle altre squadre che arriveranno a Firenze dove saranno collocati? Resteranno nel vecchio ‘Formaggino’ o saranno spostati in Maratona al confine col cantiere della Curva Fiesole? E poi, quanti potranno essere? Al momento tutte queste domande senza risposta. Si attende quindi il summit tra cinque soggetti: Questura, Prefettura, Comune di Firenze, Lega Serie A e la stessa Fiorentina.

Il settore ospiti spostato in Maratona?

Il club si augura che il settore ospiti possa essere spostato in Maratona, ma la certezza ancora non c’è. Il freno è rappresentato dalla viabilità intorno allo stadio e i percorsi dedicati alle tifoserie in arrivo in città. Con lo spostamento del settore a loro dedicato andrebbe rivisto tutto anche a livello di prefiltraggio.